﻿Cacabey Cami yarın açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlanan Kırşehir Cacabey Camii Restorasyon İkmal işinin tamamlanmasıyla cami, yarın düzenlenecek törenle ibadet ve ziyarete açılacak.

Kent sakinlerinden Tuba Karadeniz, fırsat buldukça Cacabey Camisi'ni ziyaret ettiğini belirterek, "Devlet büyüklerimize camimizin restorasyonuna yaptıkları katkı için teşekkür ediyoruz. Cami, Kırşehir'in simgelerinden." dedi.

Gazeteci Mehmet Emin Turpçu ise yaklaşık 8 asır önce gök bilimi medresesi olan yapının cami olarak kullanıldığını dile getirerek, "Kırşehirliler olarak böyle bir camiye sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Restorasyondan çok memnunuz, gurur duyduk." diye konuştu.

2019 yılında gerçekleştirilen birinci etap ihale kapsamında yapı üzerine geçici koruma çatısı inşa edildi. Sıvalı halde bulunan kubbe raspa edildi, yapı üst örtüsünde yer alan taş kaplamalar kaldırılarak iç mekanlarda sıva raspaları gerçekleştirildi.

Bilimsel kurulun tavsiyeleri doğrultusunda başlanan tadilat ve restorasyon çalışmalarında yapının alttan ve üstten su alması önlendi.

Eserin üst örtüsündeki problemler tespit edilerek, güçlendirme projesi doğrultusunda kubbe ve tonozlar tekstil donatı ile güçlendirildi, formu bozuk kubbe tonoz yüzeylerinde taş tamamlamaları gerçekleştirildi.

Ahşap pencereler ve kapılar eski fotoğraflar esas alınarak meşe keresteden yenilendi.

Kuzey ve güney cephelerinde çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan eserde oluşturulan su tahliye kanal sistemiyle yapıya bitişik olan kanal sistemi uzaklaştırıldı.

Cami döşemeleri ve tahrip olmuş yerden ısıtma sistemi kaldırılarak, yörenin sıcak su sistemi kullanılacak şekilde yenilendi. Elektrik tesisatı yenilenen eserin içi ve dışına aydınlatma ve ses sistemi yapılarak, cami halıları değiştirildi.

Anadolu Selçuklu dönemi eseri Cacabey Camisi, Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Kırşehir emiri Nurettin Cibril Bin Cacabey tarafından 1271-1272 yıllarında medrese olarak inşa ettirilmişti.