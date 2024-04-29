Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi

Kaynak: AA
Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi
Yozgat'ın Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli rüzgar, bir kayısı ağacının yola devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç ise bahçe duvarında hasara yol açtı.

Kent merkezindeki bir apartmanın önündeki kayısı ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Bu durum, bahçe duvarında da hasara yol açtı. Olayın ardından mahalle sakinleri, ağaçtan düşen çağlaları toplamak için harekete geçti.

Mahalle sakini Orhan Mercan, evde otururken duyduğu gürültüyle dışarı çıktıklarında ağacın yola devrildiğini fark ettiklerini ifade etti. Çocuklardan Hamit Rıza Hüseyni ise daha önce ağaç yüksek olduğu için çağla toplayamadıklarını belirterek, "Şimdi devrildi, herkes poşet poşet çağla topluyor." dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.

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