Cafe De Paris soslu tavuk nasıl yapılır?

Malzemeler

500 gram tavuk göğsü

Tavukları marine için;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı karabiber ve kimyon

Sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 diş rendelenmiş sarımsak

Yarım kutu krema

1 yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı köri

80 gram kadar rokfor peyniri

1 avuç ince kıyılmış dereotu

Makarnası için;

Yarım paket penne makarna

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

Yarım kutu krema

Hazırlanışı

Tavuklar küp küp doğranır ve marine malzemeleriyle güzelce karıştırılır. Streç filmle üzeri kapatılır. Bu halde buzdolabında 2-3 saat bekletilir.

Tavukları sosu süzülmeden kızgın tavada hep yüksek ateşte ara ara karıştırılarak pişirilir.

Kızaran tavuklar kenara alınır.

Sos malzemelerinin tamamı küçük bir sos tenceresine alınır ve sürekli karıştırılarak tüm peynirler eriyip kıvamlı bir sos halini alana kadar pişirilir. En son dereotu da eklenir. (Ya da nane)

Hazırlanan sos tavukların üzerine dökülür, birkaç dakika pişirilir ve servis tabağına alınır.

Makarnalar zerdeçallı suda haşlanıp süzülür.

Makarna tenceresinde tereyağı eritilir, nane veya fesleğeni ilave edilir.

Süzülen makarnalar da tencereye alınır. Altı kısılır ve kremayı eklenerek karıştırılır.

Salata ile servis edilir.

Afiyet olsun.