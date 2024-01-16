Cafe De Paris soslu tavuk nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Cafe De Paris soslu tavuk nasıl yapılır?
İşte Cafe De Paris soslu tavuk tarifi...

Cafe De Paris soslu tavuk nasıl yapılır?

Malzemeler

500 gram tavuk göğsü

Tavukları marine için;

2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı kekik
Yarım çay kaşığı karabiber ve kimyon

Sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı
1 diş rendelenmiş sarımsak
Yarım kutu krema
1 yemek kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 tatlı kaşığı köri
80 gram kadar rokfor peyniri
1 avuç ince kıyılmış dereotu

Makarnası için;

Yarım paket penne makarna
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
Yarım kutu krema

Hazırlanışı

Tavuklar küp küp doğranır ve marine malzemeleriyle güzelce karıştırılır. Streç filmle üzeri kapatılır. Bu halde buzdolabında 2-3 saat bekletilir.
Tavukları sosu süzülmeden kızgın tavada hep yüksek ateşte ara ara karıştırılarak pişirilir.
Kızaran tavuklar kenara alınır.
Sos malzemelerinin tamamı küçük bir sos tenceresine alınır ve sürekli karıştırılarak tüm peynirler eriyip kıvamlı bir sos halini alana kadar pişirilir. En son dereotu da eklenir. (Ya da nane)
Hazırlanan sos tavukların üzerine dökülür, birkaç dakika pişirilir ve servis tabağına alınır.
Makarnalar zerdeçallı suda haşlanıp süzülür.
Makarna tenceresinde tereyağı eritilir, nane veya fesleğeni ilave edilir.
Süzülen makarnalar da tencereye alınır. Altı kısılır ve kremayı eklenerek karıştırılır.
Salata ile servis edilir.

Afiyet olsun.

Son Haberler
Düzce'de yolcu otobüslerine şok denetim. 28 bin 585 lira ceza kesildi Gündem
Düzce'de yolcu otobüslerine şok denetim. 28 bin 585 lira ceza kesildi
Asi Nehri'nde tarım arazileri sular altında kaldı Yaşam
Asi Nehri'nde tarım arazileri sular altında kaldı
Samsun'da çıkan yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı Gündem
Samsun'da çıkan yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Denizbank’ın savcılığa sunduğu belgeler ortaya çıktı. Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması Gündem
Denizbank’ın savcılığa sunduğu belgeler ortaya çıktı. Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Mavi’den halka arz kararı Ekonomi
Mavi’den halka arz kararı
3 zincir market artık hayati besini satacak! Resmi Gazete'de yayımlandı Yaşam
3 zincir market artık hayati besini satacak! Resmi Gazete'de yayımlandı