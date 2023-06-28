Çağan ne demek? Çağan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Çağan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Çağan ne demek? Çağan isminin anlamı nedir?