Çağan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Çağan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Çağan ne demek? Çağan isminin anlamı nedir?
ÇAĞAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Çağan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Kalın ve kuvvetli deve kösteği.
- Doğan kuşu.
- Bayram, şenlik.
ÇAĞAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Çağan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Çağan adını koymak caizdir.