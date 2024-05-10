O Ses Türkiye’den elenmişti. Eurovision’da bakın ne yaptı?

O Ses Türkiye'nin 2015 yılında yarışan yarışmacılarından Nutsa Buzaladze’ye dönemin jüri üyeleri Murat Boz, Gökhan ve Hakan Özoğuz, Hadise ve Ebru Gündeş dönmüştü.

Tercihini Hadise’den yana kullanan Gürcü yarışmacı, finale kalmayı başaramayarak elenmişti.

“BENİM YARIŞMACILARIM ŞAKA MI?”

Yarışmadan sonra kariyeri yükselişe geçen Nutsa Buzaladze şimdi de Eurovision'a katıldı.

Eurovision'da ülkesini temsil eden Buzaladze’ye Hadise'de destek verdi. "Benim 'O Ses Türkiye' yarışmacılarım şaka mı?" diyerek Nutsa'nın şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Hadise "kalbim seninle" dedi.

Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan Nutsa, Hadise’nin paylaşımına "Seni seviyorum" diyerek yanıt verdi.

Eurovision'da 11 numarada yer alan Nutsa Buzaladze "Firefighter" isimli şarkısıyla yarışmada mücadele etti ve büyük finalde yarışmaya hak kazandı.