AKP’liler ile CHP’liler Meclis’te birbirine girdi: Utanmaz, arsız, vicdansız, şerefsiz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’liler ile CHP’liler Meclis’te birbirine girdi: Utanmaz, arsız, vicdansız, şerefsiz
CHP’li Ağbaba, Meclis’te yaptığı konuşma sırasında AKP sıralarından laf atılınca çok sinirlendi.

TBMM kürsüsünden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a AUDİ A8 marka makam aracı kiralanmasını eleştiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bu aracın bir günlük kirası 25 bin TL yani bir emekli 2.5 aylık maaşı ile bu arabaya binebiliyor. 1 asgari ücretli 1.5 maaşıyla bu arabaya binebiliyor. Ya insanda vicdan olur, ahlak olur. Allah bunları ıslah etsin" ifadelerini kullanmıştı.

"ZENGİNLERE YANDAŞLIK YAP"

Meclis konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Ağbaba çok sinirlendi. Konuşması sırasında AKP sıralarından laf atılınca "Laf atmaktan başka bir halt yaptığın yok, anca zenginlere yandaşlık yap. Ben halkın vekiliyim, fakir fukaranın vekiliyim" diye konuştu.

"UTANMAZSIN ARIN YOK VİCDANSIZ"

Karşılıklı atışmanın şiddeti artarken Ağbaba şunları söyledi:

"Malatya'da deprem yok diyorsan utanmazın utanmazısın, arın yok senin. Keşke gelsen bir deprem bölgesini gezsen de insanların yüzüne bir baksan. Malatya'ya gel gör nasıl rezil bir yönetim gösterdiğinizi gör. Arada bir deprem bölgesini gelin görün, ayağınız bir çamura bassın da vekil olduğunuzu anlayayım ben sizin. Selam verdiğiniz yok. Deprem döneminde birinizi yolda görmedim. Bir de utanmadan laf atıyorsunuz bana. Utanmazlar Vicdansızlar"

"LAN ŞEREFSİZ"

AKP sıralarından ise Ağbaba’ya yönelik hakaretler edildi. Görüntülerde “Lan şerefsizsin” şeklinde küfürler de duyuldu.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca vekilleri sakinleştiremeyince birleşime 10 dakika ara verdi.

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