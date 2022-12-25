﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring Kayseri'de 100 attı

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Mehmet Şahin, Halil Erkoç, Sefa Halit Çakır
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 10, Sevgi Tonguç 8, Zeynep Öykü Kalbisağde, Calveion 13, Eylül Minez, Nisa Yalçın, Mısra Albayrak 5, Şuğranur Hatice Sönmez 9, Sarauskaite 8, Feray Dalkılıç 8
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 21, Simge Tokmak, Miray Balotu, Merve Uygül 8, Pelin Derya Bilgiç 5, Işıl Alben 2, Pulvere 9, Devran Tanaçan 4, McCovan 18, Meltem Yıldızhan 9, Stevens 17, Tuğçe Canıtez 7
1. Periyot: 11-27
Devre: 28-48
3. Periyot: 50-75
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