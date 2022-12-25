25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring Kayseri'de 100 attı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kayseri'de 100 attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 100-61 yendi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 18:49
Takip Et

Çağdaş Faktoring Kayseri'de sahasında G.Saray'dan 100 yedi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kayseri'de 100 attı
+
Aa
-

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Halil Erkoç, Sefa Halit Çakır

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 10, Sevgi Tonguç 8, Zeynep Öykü Kalbisağde, Calveion 13, Eylül Minez, Nisa Yalçın, Mısra Albayrak 5, Şuğranur Hatice Sönmez 9, Sarauskaite 8, Feray Dalkılıç 8

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 21, Simge Tokmak, Miray Balotu, Merve Uygül 8, Pelin Derya Bilgiç 5, Işıl Alben 2, Pulvere 9, Devran Tanaçan 4, McCovan 18, Meltem Yıldızhan 9, Stevens 17, Tuğçe Canıtez 7

1. Periyot: 11-27

Devre: 28-48

3. Periyot: 50-75

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
2
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
3
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
4
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
5
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
6
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
7
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿ABD’de etkili olan kar fırtınasında can kaybı 22’ye yükseldi
﻿ABD’de etkili olan kar fırtınasında can kaybı 22’ye yükseldi
﻿ABD’de etkili olan kar fırtınasında can kaybı 22’ye yükseldi
﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring Kayseri'de 100 attı
﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring Kayseri'de 100 attı
﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring Kayseri'de 100 attı
﻿Başkente mevsimin ilk karı düştü
﻿Başkente mevsimin ilk karı düştü
﻿Başkente mevsimin ilk karı düştü
﻿Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak
﻿Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak
﻿Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.