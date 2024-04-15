Çağla Şıkel eski aşkıyla Çeşme’de kameralara yakalandı

Kaynak: Muhabir Online
Çağla Şıkel eski aşkıyla Çeşme’de kameralara yakalandı
Emre Altuğ ile evliliğini bitiren Çağla Şıkel, 8 senelik yalnızlığına avukat Nail Gönenli ile son vermişti. Ancak çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Şıkel, eski aşkıyla şimdi ise Çeşme’de tatil yaparken görüntülendi.

Eski Miss Turkey güzeli Çağla Şıkel’in Emre Altuğ'la evliliği 2015'te sona erdi.

Altuğ ile ayrıldıktan sonra yeni bir ilişkisi olmayan Şıkel, geçtiğimiz aylarda 8 senelik aşk orucunu Nail Gönenli ile bitirdi. Evlilik haberi beklenilen çift, geçen haftalarda ayrılma kararı aldı.

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Şıkel ile Gönenli, ilişkilerini bitirdikten sonra ünlü modelin ablasının düğününde bir araya gelip nikah şahitliği yaptı. Şıkel, eski sevgilisiyle şimdi ise Çeşme tatilinde kameralara yakalandı.

Muhabir Online'nın haberine göre; ayrıldıktan sonra arkadaş kalmaya karar veren Çağla Şıkel ve Nail Gönenli Çeşme'de görüntülendi.

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Şıkel ve Gönenli’nin arkadaş olarak mı yoksa barışmayı kutlamak için mi tatile çıktıkları merak konusu oldu.

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