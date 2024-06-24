Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ’u dinlemeye gitti

Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile 2008-2015 seneleri arasında evli kalmış ve bu evlilikten iki oğlu dünyaya gelmişti.

Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte eski eşi Emre Altuğ'un sahne performansını izlemeye gitti.

Uzun süren aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile sonlandıran ancak bu ilişkide de aradığını bulamayan güzel model ve sunucu, şu sıralar çocuklarıyla birlikte tatilde zaman geçiriyor.

Oğulları Kuzey ve Uzay ile eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Şıkel, son olarak çocuklarıyla birlikte eski eşini dinlemeye gitti.

"Su gibisin" şarkısı çalarken Kuzey ve Uzay'ın annelerine olan sevgilerini göstermeleri, kameralar tarafından da kaydedildi.

Şıkel, oğullarının kendisine bakarak şarkı söyledikleri anları 4.6 milyon takipçili sosyal medya hesabında "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim" notuyla paylaştı.