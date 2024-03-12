Çağlar Ertuğrul boşanan tanıdıklarına seslendi: "Altınımı geri ver"

Kaynak: Haber Merkezi
Çağlar Ertuğrul boşanan tanıdıklarına seslendi: "Altınımı geri ver"
Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul konuk olduğu programda boşanan tanıdıklarına seslenip “Altınımı geri ver” demek istiyorum dedi.

Daha önce 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Teşkilat' ve 'Dağ' gibi popüler yapımlarda başrolde yer alan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz gün Ahmet Mümtaz Taylan’ın 'Empati' adlı programına konuk oldu. "Düğün mekanları çok çok pahalı. Damatlık çok pahalı" diyerek evliliğe soğuk baktığını söyleyen oyuncu, boşanmış tanıdıklarına da gönderme yapmadan duramadı.

"9 KERE DİSİPLİNE GİTTİM"

Ertuğrul, programda Taylan’ın, "Sende çalışkan yakışıklı iyi aile çocuğu tipi var. Herkesin gıcık olduğu çalışkan çocuk değil miydin sen?" sorusu Çağlar Ertuğrul "Lisede 9 kere disipline gittim. Nasıl atılmadım derseniz... Bir şekilde kalmıyordum ama, kimseyi de gıcık etmiyordum çalışkanlığımla. Eve girmezdim, ne zaman bilgisayar oyunlarına sardık o zaman evdeydim" şeklinde cevap verdi.

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"BABA OLMAK İSTERİM"

Çağlar Ertuğrul, evlilik, ilişki, aile üzerine de şakayla karışık şunları söyledi: "Aile kurmak, çoluk çocuğa karışmak çok güzel. Çok güzel örnekleri var çevremizde. Evliliğe karşı değilim ama, şartlar elvermedi."

Çocuk sahibi olmak isteyip istemediği sorulan Ertuğrul, "Baba olmak da isterim. Benim kanımdan canımdan bir evlatla gurur duyarım" dedi.

"EVLENİYORSAN ÖMÜRLÜK OLMALI"

Konuşmasına devam eden Ertuğrul, “Evlat edinmek de isterim. Sevgilimle sette tanıştık, o stil danışmanı. Biz de Kıvanç'la Başak gibi olalım dedik. 7 yıl olacak. Arada gel gitli olduğu dönemlerimiz var. Magazin sürekli soruyor evliliğimizi. Bir kere pahalı her şey dedim, çok ciddiye aldılar, geyik yapıyorum ciddiye alıyorlar. Düğüne gidiyorsunuz altın takıyorsunuz, 2 sene sonra boşanıyorlar, 'altınımı geri ver' demek istiyorum. Yakın çevremde de boşanmış arkadaşlarımdan da çok var, ablam mesela. Şimdi onları kızdırmayayım da, evleniyorsan ömürlük olmalı gibi düşünüyorum, boşanmaya karşı değilim ama...” diyerek sözlerini noktaladı.

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