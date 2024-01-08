Çağlar ne demek? Çağlar isminin anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Çağlar ne demek? Çağlar isminin anlamı nedir?
Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Çağlar son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Çağlar ne demek? Çağlar isminin anlamı nedir?

Çağlar adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Çağlar isminin anlamını araştırıyor. Peki, Çağlar ne demek? Çağlar isminin anlamı nedir?

ÇAĞLAR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Çağlar ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Coşkulu, canlı kimse.

- Hareketli.

- Deniz ya da akarsu kıyılarındaki yuvarlak küçük taşlar.

ÇAĞLAR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Çağlar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ve Çağlar ismini koymak caizdir.

YENİ DOĞAN BEBEĞE NE ZAMAN İSİM KONUR?

İslâmî eserlerde çocuğa ad koymanın zamanı için bazı rivayetlerde bebeğin doğumunun üçüncü, bazılarında ise yedinci günü ad koymanın uygun olduğu söylenmektedir.

İSİM KONURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bebeğinizin ismi onun değer katacak anlama sahip olmalıdır.

Ölmüş kişinin ismi yeni doğan bebeğe konulmaması tavsiye edilir.

İsmin ve içerisindeki harflerin enerjisi insanın kişiliği ve karakterine etki edebilir. Bu yüzden hangi isim konulacağı çok önemlidir.

Çocuğunuzun büyüdüğünde çağa uygun ve seveceği bir isim seçmesi gerekir.

Tüm bunların yanı sıra çoğunuzun bir gün yurt dışında yaşayabileceği de göz önünde bulundurularak bir isim seçilmesi tavsiye edilir.

Son Haberler
Acun Ilıcalı Liverpool'dan istediği yıldız oyuncuyu açıkladı Spor
Acun Ilıcalı Liverpool'dan istediği yıldız oyuncuyu açıkladı
Uyuşturucu satıcısı karı koca yakalandı Gündem
Uyuşturucu satıcısı karı koca yakalandı
Flaş… Flaş… AKOM uyardı 3 bölgeye fırtına geliyor Gündem
Flaş… Flaş… AKOM uyardı 3 bölgeye fırtına geliyor
Süper Lig'de erteleme maçlarının heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig'de erteleme maçlarının heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor? Son muhalif aile kanalı da gidiyor mu? Fatih Altaylı açıkladı Gündem
FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor? Son muhalif aile kanalı da gidiyor mu? Fatih Altaylı açıkladı
Rusyanın bombaladığı Kiev'in belediye başkanı Almanya'dan lüks ev aldı Dünya
Rusyanın bombaladığı Kiev'in belediye başkanı Almanya'dan lüks ev aldı
Kızıl Goncalar bu akşam var mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kızıl Goncalar bu akşam var mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?