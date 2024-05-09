Edirne'de 1 yılda 5 bin kaçak yakalandı

Kaynak: AA
Edirne'de 1 yılda 5 bin kaçak yakalandı
Edirne’de kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor. Geçtiğimiz 1 yılda 5 bin 446 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne’de pek çok noktada oluşturulan denetim noktalarında taksiler, minibüsler, otobüsler ve şüpheli araçlar denetleniyor.

Polis ve Jandarma ekipleri, teknik takip ve istihbari çalışmalar neticesinde kaçak göçmen kaçakçılarının yakalanması için denetimlerine devam ediyor.

Yapılan denetimler sonucunda bir yılda 5 bin 446 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesi 186 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 80’i tutuklandı, diğer şahıslara ise adli kontrol işlemleri uygulandı.

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