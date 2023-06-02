Çağlar Söyüncü’nün yeni takımı resmen açıklandı

La Liga ekiplerinden, Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Çağlar Söyüncü ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

“SAVUNMAMIZI GÜÇLENDİRECEK”

Milli futbolcunun gelecek sezon Atletico Madrid’e katılacağını açıklayan Diego Simeone, Çağlar Söyüncü hakkında şu ifadelerde bulundu. “Çağlar Söyüncü, gelecek sezon aramıza katılacak ve savunmamızı güçlendirecek. Çağlar’ın dışında Uruguaylı stoper Mourino’yu da sezon öncesinde izleyip test edeceğiz. Onun hakkında da iyi şeyler duyduk” dedi.

SADECE 9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla sadece 9 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.