Çağlar Söyüncü’nün yeni takımı resmen açıklandı

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün gelecek sezon takıma katılacağını duyurdu.

Çağlar Söyüncü’nün yeni takımı resmen açıklandı

La Liga ekiplerinden, Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Çağlar Söyüncü ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

“SAVUNMAMIZI GÜÇLENDİRECEK”
Milli futbolcunun gelecek sezon Atletico Madrid’e katılacağını açıklayan Diego Simeone, Çağlar Söyüncü hakkında şu ifadelerde bulundu. “Çağlar Söyüncü, gelecek sezon aramıza katılacak ve savunmamızı güçlendirecek. Çağlar’ın dışında Uruguaylı stoper Mourino’yu da sezon öncesinde izleyip test edeceğiz. Onun hakkında da iyi şeyler duyduk” dedi.

SADECE 9 MAÇTA FORMA GİYDİ
Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla sadece 9 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Öne Çıkanlar
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a: Yeter artık Fenerbahçe'yi bırak
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a: Yeter artık Fenerbahçe'yi bırak
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Son Haberler
Seçim bitti durmak yok zamlara devam. 141 ürün zamlandı Ekonomi
Seçim bitti durmak yok zamlara devam. 141 ürün zamlandı
Fatma Girik’in miras kavgası büyüyor. Tanıkların ifadesi ortaya çıktı Magazin
Fatma Girik’in miras kavgası büyüyor. Tanıkların ifadesi ortaya çıktı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Güncel
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Kızılay kurban vekaleti bedellerini açıkladı Güncel
Kızılay kurban vekaleti bedellerini açıkladı
Kanada'daki orman yangınlarında 3 milyon hektarlık alan zarar gördü Güncel
Kanada'daki orman yangınlarında 3 milyon hektarlık alan zarar gördü
Boğaziçi Üniversitesi'nde ayakta dikilmek ve oturmak yasaklandı. Sıkı Yönetim Komutanlığı gibi açıklama Güncel
Boğaziçi Üniversitesi'nde ayakta dikilmek ve oturmak yasaklandı. Sıkı Yönetim Komutanlığı gibi açıklama
Vivo V29 5G modeli tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı Teknoloji - Otomotiv
Vivo V29 5G modeli tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı