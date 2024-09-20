Çağrı cihazları ve telsizlerin uzaktan nasıl patlatıldığı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çağrı cihazları ve telsizlerin uzaktan nasıl patlatıldığı belli oldu

Lübnan’ın BM Misyonu yaptığı inceleme sonucunda “Telsizler elektronik mesaj gönderilerek patlatıldı” açıklamasını yaptı.

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta, çağrı cihazları ve el telsizlerinin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığının belirlendiği iletildi.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının haberleşmede kullandığı çağrı cihazlarının ve telsizlerin eş zamanlı patlatılmasının etkileri dünya siyasetini etkilemeye devam ediyor.

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İngiliz haber ajansı Reuters’a göre, bu hafta düzenlenen saldırıya yönelik Lübnanlı yetkililer tarafından yapılan ön soruşturmada, cihazlara Lübnan'a gelmeden önce patlayıcı yerleştirildiği belirlendi. Haberde, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta çağrı cihazlarının ve el telsizlerinin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığının belirlendiği belirtildi.

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