Çağrı cihazları ve telsizlerin uzaktan nasıl patlatıldığı belli oldu

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta, çağrı cihazları ve el telsizlerinin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığının belirlendiği iletildi.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının haberleşmede kullandığı çağrı cihazlarının ve telsizlerin eş zamanlı patlatılmasının etkileri dünya siyasetini etkilemeye devam ediyor.

Lübnan’daki patlamalarda ölü sayısı 37’ye yükseldi

İngiliz haber ajansı Reuters’a göre, bu hafta düzenlenen saldırıya yönelik Lübnanlı yetkililer tarafından yapılan ön soruşturmada, cihazlara Lübnan'a gelmeden önce patlayıcı yerleştirildiği belirlendi. Haberde, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta çağrı cihazlarının ve el telsizlerinin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığının belirlendiği belirtildi.