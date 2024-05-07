Çakala çarpan motosiklet zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Hamza İ.’nin kullandığı motosiklet Tersaneler mevkisinde gece saatlerinde bir anda yola fırlayan çakala çarparak devrildi.

O esnada motosikletlinin arkasından gelen Uğur U., Timuçin G. ve Samet B. hakimiyetindeki otomobiller, çarpmamak için ani fren yapınca zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza sonucu motosikletli Hamza İ. ile otomobillerde bulunan Sibel G., Timuçin G., İkra G., Samet B. ve Uğur U. yaralandı.

Kazaya neden olan çakal da olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.