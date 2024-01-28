Çakarlı araçlar tek tek sağa çekildi. Milyonlarca lira ceza kesildi

Kaynak: Haber Merkezi
Çakarlı araçlar tek tek sağa çekildi. Milyonlarca lira ceza kesildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çakar lamba kullanarak trafikte haksız yere üstünlük kazanan, sağ şeridi işgal eden sürücülere yönelik denetim yapıldığını açıkladı.

Türkiye’nin ve özellikle büyükşehirlerin günlük yaşamdaki sorunlarından birisi de çakarlı araçlar. Herhangi bir şekilde izni olmamasına rağmen kendi başlarına araçlarına çakar lamba takan bazı sürücüler, bu şekilde trafikte diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor, emniyet şeritlerini işgal ediyor ve bazı zamanlarda da diğer sürücülerin kaza yapmasına dolaylı yoldan da olsa sebebiyet veriyor.

Bakan Yerlikaya, bu sabah haksız yere çakar kullanarak trafikte ilerleyen o sürücülere yönelik 81 ilde operasyon yapıldığını açıkladı. 1 ocak tarihinden 26 Ocak tarihine kadar geçen süre zarfında haksız yere çakar takan 807 sürücü tek tek tespit edildi. Seyir halinde ilerleyen sürücüler tek tek sağa çekilerek denetimleri yapıldı.

807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira ceza kesildi. Bakan Yerlikaya sesli uyarı ve çakar kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçların önceliğinin insan sağlığı ve suçlular ile mücadele olduğunu ifade ederek, trafikte önceliklerinin ‘Önce İnsan’ olduğunu belirtti.

ekran-goruntusu-2024-01-28-090430.png

Son Haberler
Gözler Türkiye'yi de etkileyecek dalgada. Piyasalar nefesini tuttu Ekonomi
Gözler Türkiye'yi de etkileyecek dalgada. Piyasalar nefesini tuttu
Karlı köyde fenalaşan hasta 8 saat sonra hastaneye götürüldü Yerel Haberler
Karlı köyde fenalaşan hasta 8 saat sonra hastaneye götürüldü
Trump 25 eyalete ayaklanma çağrısı yaptı. Sınırı korumak için 2500 kamyon yola çıktı Dünya
Trump 25 eyalete ayaklanma çağrısı yaptı. Sınırı korumak için 2500 kamyon yola çıktı
Japonya'da depremde ölenlerin sayısı 236'ya ulaştı Dünya
Japonya'da depremde ölenlerin sayısı 236'ya ulaştı
Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı Ekonomi
Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı
Kuzey Kore yine seyir füzesi fırlattı Dünya
Kuzey Kore yine seyir füzesi fırlattı