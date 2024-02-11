Bunu yapan araçlar artık trafikten men edilecek. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı

Özellikle son 10 yılda kullanımı hızla artan yasa dışı çakar, artık ciddi sorun teşkil etmeye başladı. Yasa dışı olan bu durum vatandaşlardan büyük tepki toplarken, İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yeni bir düzenlemeye geçti.

Trafik polisleri artık denetimlerde, yasa dışı çakar lamba kullandığını belirledikleri araçları trafikten men edecek.

TRAFİKTEN TAMAMEN EDİLECEKLER

Yasa dışı siren ve çakar kullananlar yakalandıklarında bunları söktürmemeleri halinde araçları trafikten men edilecek. İş adamlarından, organize suç örgütü liderlerine varıncaya kadar binlerce kişinin usulsüz biçimde araçlarına çakar taktırdıklarını vurgulayan yetkililer şunları söyledi:

“Özellikle zengin kişiler, suç örgütü liderleri trafik cezasını ödeyip bunları kullanmaya devam ediyor. Fırsat vermemek için kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek, cezaları önümüzdeki dönemde daha da artırılacak.”