Çakın gitsin başınıza dert açmayın

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gülsüm Sundu
Çakın gitsin başınıza dert açmayın
Çakma ürünler tam bir baş belası. İşte nedeni ve ayrıntılı bilgiler...


Satın alınan "çakma ürünlerin", oluşturduğu zararlı etkiler ve yol açtığı çevresel felaketler nedeniyle yerküreye büyük oranda zarar verdiği belirtildi. Fransa Çakma Ürünlerle Mücadele Derneği Başkanı (Unifab) Christian Peugeot, sahte ve çakma ürünlerin çevreye zararlı etkilerine işaret ederek bunların kullanılmasının dramatik sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Genç nesillerin sahte ürünlerle mücadele ve etkileri konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Peugeot, şubat ayında yayımlanan verilere göre, Kovid-19 salgınına rağmen Fransa gümrüğünde 9,1 milyon çakma ürünün ele geçirildiğini aktardı.

Peugeot, bu oranın 2019 yılına göre yüzde 40 artış gösterdiğinin altını çizdi.

Çakma ürünlerin büyük kısmının ekspres ve posta yoluyla taşınmasının yanı sıra, her ne kadar güvenli gibi gözükse de çevrim içi satış platformlarının da bu ürünleri satanlar için "avantajlı bir durum" oluşturduğuna dikkati çeken Peugeot, Unifab'ın şirketlerle yaptığı ortak çalışma üzerine çakma ürünleri ihtiva eden 32 milyondan fazla reklamın çevrim içi platformlardan kaldırıldığını kaydetti.

KÜRESEL TİCARETTEKİ DEĞERİ

Peugeot, "Artık çakma ürünlerin girmediği sektör kalmadı." ifadesini kullandı. Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) verilerine göre, Fransa'da bir tane de olsa çakma ürün satın alan gençlerin oranı yüzde 43 olarak öne çıktı.

Ülkedeki ilgili bakanlığın çakma ürünlerin reklamını yapan fenomenlerin de aralarında olduğu isimlerle bilinçlendirme kampanyaları yürütmeye çalıştığı belirtildi. 2019'da yapılan bir araştırmaya göre ise sahte ürünlerin küresel ticaretteki yeri 412 milyar avroya karşılık geliyor. Dünyada her yıl 8 Haziran, Çakma Ürünlerle Mücadele Günü olarak kabul ediliyor.

İlgili Haberler
Dildeki o kabarcıklara dikkat
İşte metabolizma güçleri
Profesörden kritik göğüs ağrısı ve kanser açıklaması
Reflü kanser yapar mı
Son Haberler
Stres Alzhemeir mi yapıyor Sağlık
Stres Alzhemeir mi yapıyor
“Allah süslenme hakkını kadınlara bahşetmiştir.” Yazarlar
“Allah süslenme hakkını kadınlara bahşetmiştir.”
İştah nasıl kontrol edilir Sağlık
İştah nasıl kontrol edilir
Her an olabiliyor ve öldürüyor Sağlık
Her an olabiliyor ve öldürüyor
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Spor
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Bu ot ve meyvesi böbrek ve karaciğeri onarıyor Şifalı Bitkiler
Bu ot ve meyvesi böbrek ve karaciğeri onarıyor
Dikkat E.coli O157:H7 Sağlık
Dikkat E.coli O157:H7