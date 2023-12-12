Profesörden kritik göğüs ağrısı ve kanser açıklaması

Göğüs ağrısı, kalp ve akciğer hastalıkları başta olmak üzere pek çok sağlık problemine işaret edebilir. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Reha, göğüs ağrısının sebepleri arasında kardiyovasküler hastalıklar (Koroner kalp hastalığı, miyokardit, aort diseksiyonu vb.) ve solunum yolu hastalıkları (Akciğer kanseri vb.) olduğunu belirtti.

Göğüs ağrısı yaşayan birçok kişi, bu durumun kalp krizi ile ilgili olduğunu düşünürken, aslında akciğer kanserinin de bir habercisi olabileceğini unutuyor. Prof. Dr. Muhammet Reha Çelik, akciğer kanserinin en yaygın semptomunun inatçı öksürük olduğunu, bunun yanında göğüs ağrısı, nefes darlığı, ateş, ses kısıklığı, yüzde ve boyunda şişlik, omuz, kol, sırt ve ağrısı, yutma güçlüğü, balgamda kan görülmesi gibi belirtiler de olabileceğini söyledi. Akciğer kanserinin yayılmasının ise baş ve kemik ağrısı, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini, ancak bazen hiçbir belirti vermeyip tesadüfen tespit edilebileceğini de ekledi.

“AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİLERİ, OLUŞTUĞU BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞEBİLİR”

Akciğer kanserinin belirtilerinin, oluştuğu bölgeye göre değişebileceğini vurgulayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Reha Çelik, “Mesela, akciğer kanseri ses tellerinin hareketini sağlayan siniri etkileyip ses kısıklığına neden olabilir. Bu da akciğer kanserinin erken belirtilerinden biridir.

Eğer ses kısıklığınız iki haftadan uzun sürüyorsa, doktora görünmeniz gerekir” dedi ve akciğer kanserinin nedenlerine de değindi:

“Akciğer kanserinin en büyük nedeni sigaradır. Fakat sigara içmemiş kişilerde de akciğer kanseri görülebilir. Sigara, akciğer kanserinin en önemli risk faktörü olup, vakaların yüzde 85’inden fazlası sigaraya bağlıdır. Araştırmalar, sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma olasılığının, içmeyenlere göre 30 kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.”

YÜKSEK RİSKLİ KİŞİLER, DÜŞÜK DOZ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE TARAMA YAPTIRMALI

Akciğer kanseri için yüksek riskli olan kişilerin, düşük doz bilgisayarlı tomografi ile yıllık tarama yaptırması gerektiğini hatırlatan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Reha Çelik, “Akciğer kanseri taraması, genelde 45 yaş ve üstü, uzun süre yoğun sigara içmiş ve sağlıklı olan kişilere tavsiye edilir. Akciğer kanseri belirti ve semptomları olan kişilerden bazı testler yapılır. Gerekirse akciğer röntgeni veya bilgisayarlı tomografi çekilir. Öksürük ve balgam varsa, balgam örneği laboratuvarda analiz edilir. Şüpheli bir doku örneği, biyopsi yöntemiyle alınarak incelenir. Sonuçlara göre tanı konur ve tedavi planlanır. Göğüs cerrahisi tedavilerinde en yeni gelişmeler ve minimal invaziv ameliyat teknikleri (videotorakoskopik ameliyatlar- VATS) kullanılır. Bu sayede çok daha küçük kesilerle ameliyat yapılır ve hastanın ameliyat sonrası daha az ağrı ve yan etkiyle daha çabuk iyileşmesi sağlanır” diye konuştu.