Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Kaynak: İHA
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir dairede küçük çocuk çakmakla oynarken yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 4 bina sakinine ambulanslarda sağlık çalışanları müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Cebeci Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında yabancı uyruklu şahısların ikamet ettiği evde iddiaya göre çakmakla oynayan çocuk yastığı ateşe verdi.

aw265954-02.jpgKısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 bina sakinine sağlık çalışanları ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.

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Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri büyük hasarın oluştuğu evde incelemelerde bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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