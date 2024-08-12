Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Alınan bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Cebeci Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında yabancı uyruklu şahısların ikamet ettiği evde iddiaya göre çakmakla oynayan çocuk yastığı ateşe verdi.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 bina sakinine sağlık çalışanları ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri büyük hasarın oluştuğu evde incelemelerde bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.