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Çaldığı araçla metroya daldı. Merdivenlere sıkışan otomobildeki hırsız kurtarıldı

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir şahıs, çaldığı otomobille metro istasyonuna girmesinin ardından araçla istasyonun merdivenlerinde sıkıştı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:12
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:15
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Çaldı o araçla Madrid'deki Plaza Eliptica Metro İstasyonuna daldı. Hal böyle olunca iş de itfaiyecilere düştü

Çaldığı araçla metroya daldı. Merdivenlere sıkışan otomobildeki hırsız kurtarıldı
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Çaldı, o otomobille de metro istasyonuna daldı. İspanya’nın başkenti Madrid’de bir şahıs, çaldığı otomobille Plaza Eliptica Metro İstasyonuna girdi. Çaldığı otomobille istasyonun merdivenlerinden çıkmaya çalışan şahıs, araçla birlikte merdivenlerde sıkıştı. Madrid Acil Durum ve Güvenlik Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, şahsın bölgeye gelen acil yardım ekipleri tarafından kurtarıldığı aktarılarak, şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Metro merdivenlerinde sıkışan araç, Madrid itfaiyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken, metronun açık olduğu saatlerde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.



UYUŞTURUCU KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Yapılan testler sonucunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahsın, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.


İspanya basınında yer alan haberlerde, şahsın aracı başka bir metro istasyonunun otoparkında anahtarları üzerinde bırakılmış halde bulduktan sonra çalarak kaçtığı aktarıldı.

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