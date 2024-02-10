Çaldığı ayakkabının içinden anahtar çıktı. Olanlar oldu

Kaynak: İHA
Çaldığı ayakkabının içinden anahtar çıktı. Olanlar oldu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde hırsızlık için geldiği evin önündeki ayakkabıyı çalan hırsız, içinde evin anahtarı görünce hedefini değiştirdi. Ayakkabıyı bırakıp kapıyı açan hırsız, evden yaklaşık 4 bin TL’yi çaldı.

Hırsızlık olayı Demokrasi Bulvarı’nda bir evde meydana geldi. Bir apartmana ayakkabı çalmak için giren hırsız ayakkabının içinde anahtar görünce hedef büyüttü. Eve giren hırsız odadaki yaklaşık 4 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

Ev sahibi eve gelince parasının çalındığını anladı. Hemen güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ardından da polise ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarından alınan şüphelinin görüntüleri Manavgat genelinde güvenlik güçlerine dağıtıldı. Kadının anahtarı okullardan gelecek çocuklarının eve girmesi için ayakkabının içine sakladığı öğrenildi.

Aşağı Hisar Mahallesinde devriye görevi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Gece Kartalları olarak adlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, cadde üzerinde gördükleri hırsızlık şüphelisini yakalayarak Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Daha önceden hırsızlıktan suç kaydının bulunduğu belirlenen Levent Albayrak isimli şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

aw138989-01.jpg

aw138989-02.jpg

aw138989-03.jpg

aw138989-04.jpg

aw138989-05.jpg

Son Haberler
Audi Q8 kazaları engelleyecek bomba özelliği açıkladı. Anında uyarı verip kemerle dürtüyor Otomotiv
Audi Q8 kazaları engelleyecek bomba özelliği açıkladı. Anında uyarı verip kemerle dürtüyor
Beşiktaş'tan 6 imza birden Spor
Beşiktaş'tan 6 imza birden
Bizim Toptan ve g2m iş birliği ev dışı tüketim sektöründeki gücünü artırdı Ekonomi
Bizim Toptan ve g2m iş birliği ev dışı tüketim sektöründeki gücünü artırdı
Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Kahramanmaraş’ta deprem
Tarihi konaklar yıkılmanın eşiğinde Kültür Sanat
Tarihi konaklar yıkılmanın eşiğinde
Avrupa Birliği mali kurallarda reforma gidiyor Ekonomi
Avrupa Birliği mali kurallarda reforma gidiyor
Dertli abla sokak röportajında AKP'ye oy veren adamı susturdu. AKP'ye oy veren vatandaş ağzını açamadı Gündem
Dertli abla sokak röportajında AKP'ye oy veren adamı susturdu. AKP'ye oy veren vatandaş ağzını açamadı