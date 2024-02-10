Çaldığı ayakkabının içinden anahtar çıktı. Olanlar oldu

Hırsızlık olayı Demokrasi Bulvarı’nda bir evde meydana geldi. Bir apartmana ayakkabı çalmak için giren hırsız ayakkabının içinde anahtar görünce hedef büyüttü. Eve giren hırsız odadaki yaklaşık 4 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

Ev sahibi eve gelince parasının çalındığını anladı. Hemen güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ardından da polise ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarından alınan şüphelinin görüntüleri Manavgat genelinde güvenlik güçlerine dağıtıldı. Kadının anahtarı okullardan gelecek çocuklarının eve girmesi için ayakkabının içine sakladığı öğrenildi.

Aşağı Hisar Mahallesinde devriye görevi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Gece Kartalları olarak adlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, cadde üzerinde gördükleri hırsızlık şüphelisini yakalayarak Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Daha önceden hırsızlıktan suç kaydının bulunduğu belirlenen Levent Albayrak isimli şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.