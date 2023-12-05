Çalıntı implantları adamın ağzına taktılar. Hepsi teker teker düştü

Bartın'da tatil bölgesinde çalışan Tayfun Güney, 4 ay önce işyerine gelen ve diş doktoru olduğunu söyleyen Ada B. ile tanıştı. İmplant tedavisinden konu açılınca Ada B. "Uygun fiyata yardımcı olurum" dedi; Güney'e 29 Eylül'e randevu verdi. Tayfun Güney yanına bir akrabasını da alarak Bartın'dan Ada B.'nin Ankara'daki muayenehanesine gitti. Güney kliniğin tabelasını göremeyince şüphelendi; ancak kadın kliniğin yeni açıldığını ve henüz tabelaların takılmadığını söyleyerek durumu geçiştirdi.

'ALMAN MALI' DEDİLER

Akşam’ın haberine göre, Ada. B. bir süre sonra kliniğe gelen B.G.'yi yardımcısı olarak tanıttı. Alman malı implant takılacağı söylenen adamın tüm dişleri 40 dakika içinde söküldü; yerine 12 tane implant takıldı. Sahte dişçiye 45 bin TL havale yapan adamın ağzındaki implantlar kısa sürede teker teker düşmeye başladı. Ada B. sorunu çözmek için 14 bin TL daha aldı, sorun tekrarlandı.

Şikayetçi olan Tayfun Güney, şunları söyledi:

Ekstra 8 bin TL daha isteyince şüphelendim. Bartın'da başka bir doktora gittim. Röntgen çekildikten sonra doktor 'Hangi merdiven altında yaptılar?' dedi. Dolandırıldığımı anladım; Ada B. ile B.G.'nin doktor olmadığını öğrendim.

İMPLANTLAR ÇALINTIYMIŞ

Tayfun Güney'i telefonla arayan kişilerin söyledikleriyle ikinci kez şok oldu. İddiaya önce Mehmet adından bir implant firmasının genel müdürü arayıp, "Ağzınızdaki implantlar bizim" dedi; aynı günün akşamı bir kadın daha arayarak "Ağzınızdaki implantların sahibi benim" ifadesini kullandı. B.G.'nin çalıştığı işyerinden çok sayıda implant çaldığı; firmayı 100 bin liranın üzerinde zarara uğrattığı, bu nedenle kovulduğu öğrenildi.