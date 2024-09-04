Çalışana enflasyon darbesi! 17 bin liralık asgari ücret 11 bin 570 liraya indi

TÜİK'ün açıkladığı Ağustos ayı enflasyon verileri Ocak 2024'ten bu yana 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücretin 8 ayın sonunda 5 bin 430 TL eridiğini ortaya koydu.

17 bin 2 lira olarak ödenen asgari ücretin alım gücü 12 bin liranın altına indi.

Enflasyon açıklandı hesaplar yapıldı. Bu zamlar yapılırsa memur ve emekliyi daha kötü günler bekliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) merakla beklenen 2024 yılı Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos’ta aylık bazda yüzde 2,47, yıllık bazda ise yüzde 51,97 oranında yükseldib

2024 yılında TÜFE, TÜİK'in belirlemelerine göre şu şekilde oldu:

2024 Ocak ayı - Yüzde 6.7

2024 Şubat ayı- Yüzde 4.53

2024 Mart ayı - Yüzde 3.16

2024 Nisan ayı- Yüzde 3.18

2024 Mayıs ayı- Yüzde 3.37

2024 Haziran ayı- Yüzde 1.64

2024 Temmuz ayı- Yüzde 3.23

2024 Ağustos ayı- Yüzde 2.47

ASGARİ ÜCRETLİNİN ARA ZAM BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞMEDİ

Emekli zamlarının kesinleşmesinin ardından zam sırasının kendilerini gelmesini bekleyen milyonlarca asgari ücretlinin ara zam beklentisi gerçekleşmedi.

SGK uzmanları hızla eriyen asgari ücret maaşları ile çalışanların yılbaşına kadar dayanamayacağı yönünde uyarılar yapsa da hükümet kanadından ara zamma ilişkin bir açıklama yapılmadı. TÜİK verileri ise asgari ücretin erime hızını gözler önüne serdi.

ASGARİ ÜCRET 5 BİN 430 TÜRK LİRASI ERİDİ

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre giderek daha da artan geçim sıkıntısı ve yüksek enflasyon karşısında asgari ücrette erime hızla devam ediyor. 2024 yılının ilk yarısında asgari ücret yüzde 24,73, ilk 8 ayda ise yüzde 31,93 oranında eridi.