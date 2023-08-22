Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap

Çalışırken uykunuz geliyor mu? Hele de önceki akşam geç yattıysanız eminiz mesai içinde uykusuzluk yaşıyorsunuzdur. Japonlar bu duruma Giraffenap ismi verilen dikey uyku kapsülüyle çözüm buldu.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 1
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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 2

Japonlar, çok sayıda bilim insanın da ifade ettiği gibi gün içerisindeki kısa şekerlemelerin dikkati, verimliliği ve hatta yaratıcılığı artırdığına inanıyorlar. Bu sebeple iş yerinde, metroda veya sokakta uyumak Japonlar için hiç de ilginç değil. Hatta Japonların kendilerine özgü bir “uyuma sanatları” bile var: İnemuri.

Kısacası uyku, Japonya’da dünyanın geri kalanından çok daha önemli. Bu doğrultuda ilginç tasarımlarıyla dikkat Japon uyku kapsülleri bir o kadar yaygın. Koyoju Plywood Corporation firması tarafından üretilen ve Japon çalışanları “ayakta uyutan” Giraffenap isimli uyku kapsülü de bu ilginç ürünlerden biri. Gelin Giraffenap nedir, yakından bakalım.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 3

Uyku, Japonya’da dünyanın geri kalanından çok daha önemli bir kavram. Öyle ki Japonların kendilerine özgü inemuri isimli bir uyuma sanatları bile var.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 4

Bu nedenle iş yerinde, metroda, sokakta veya parklarda kısa şekerlemeler yapan Japonların sayısı hiç de az değil.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 5

Uykunun kültürel anlamda hayli önemli bir unsur olduğu Japonya’da, uyku üzerine geliştirilen çeşitli ürün ve uygulamaların olması hiç de şaşırtıcı değil.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 6

İşte Koyoju Plywood Corporation şirketinin tasarladığı Giraffenap isimli kapsül de bu ilginç ürünlerden biri.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 7

Şirket Giraffenap olarak isimlendirilen ürünün, herkesin kolayca kestirebildiği bir toplum oluşturmak, insan sağlığını korumak ve iş verimini artırmak gibi amaçlar doğrultusunda üretildiğini ifade ediyor.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 8

Bu sıra dışı uyku kapsülü, özellikle Japonya’daki çalışanların iş yerlerindeki dinlenme ve uyku alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 9

Ancak ürünün kullanım alanı iş yerleri ile sınırlı değil. Şirket ürünün restoran, kafe ve mağaza gibi kamusal alanlarda da kullanılabileceğini belirtiyor.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 10

Giraffenap, Japonya’daki insanların “ayakta uyumasına” olanak tanıyor.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 11

Dışarıdan bakıldığında bir telefon kulübesini andıran Giraffenap, insanlara ayakta uyuma imkânı tanıyan özel bir tasarıma sahip. Dikey uyku kabininin içerisinde özel destek noktaları yer alıyor. Ayrıca Giraffenap, dışarıdan gelen sesleri de bütünüyle engelliyor.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 12

Giraffenap’in önümüzdeki dönemde Japonya’daki ofis çalışanları arasında popüler hale gelebileceği ifade ediliyor.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 13

Ancak 198 santimetreden daha kısa ve 100 kilodan daha hafif kişilerin kullanımına uygun.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 14

Ayrıca şirket ürünün 20 dakikayı aşmayan kısa şekerlemeler için kullanmasını öneriyor.

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Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap 15

Çünkü bazı bilimsel çalışmalar, gün içerisinde 20 dakikadan uzun süre uyumanın genel uyku sağlığını bozabileceğini ortaya koyuyor.

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