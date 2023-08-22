Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap

Japonlar, çok sayıda bilim insanın da ifade ettiği gibi gün içerisindeki kısa şekerlemelerin dikkati, verimliliği ve hatta yaratıcılığı artırdığına inanıyorlar. Bu sebeple iş yerinde, metroda veya sokakta uyumak Japonlar için hiç de ilginç değil. Hatta Japonların kendilerine özgü bir “uyuma sanatları” bile var: İnemuri.

Kısacası uyku, Japonya’da dünyanın geri kalanından çok daha önemli. Bu doğrultuda ilginç tasarımlarıyla dikkat Japon uyku kapsülleri bir o kadar yaygın. Koyoju Plywood Corporation firması tarafından üretilen ve Japon çalışanları “ayakta uyutan” Giraffenap isimli uyku kapsülü de bu ilginç ürünlerden biri. Gelin Giraffenap nedir, yakından bakalım.