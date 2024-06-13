Çalışma saatlerine sıcaklık ayarı yaptılar. Bu saatlerde çalışmayacaklar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma saatlerine sıcaklık ayarı yaptılar. Bu saatlerde çalışmayacaklar

Yunanistan’da aşırı sıcaklar hayatı durdurdu. Ülkede ilkokul ve kreşler kapanırken 12.00-17.00 saatleri arasında çalışmak yasaklandı.

Yunanistan’da meydana gelen aşırı sıcaklar hayatı felç etti. Sıcaklıkların 43 derecenin üzerine çıkması ile birlikte yeni önlemler alındı. Buna göre, ilkokul ve kreşler kapatılırken memurlar evden çalışmaya başladı.

Özel sektörde açık havada çalışanlar için 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışma yasağı getirildi. Aynı saatlerde kuryeler de paydos etti.

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Söz konusu önlemleri uygulamayan yerlere çalışan başına 2 bin euro ceza kesileceği açıklandı.

Belediye yetkilileri, dün çöp toplama işleminin birkaç saat süreyle durdurulacağını ve yedi klimalı alanın halka açılacağını duyurdu.

Ayrıca Atina'daki tarihi Akropolis dün 12.00 ila 17.00 saatleri arasında ziyarete kapatıldı.

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Yetkililer, Atina'da halk sağlığı müdahalesini koordine etmek için termal kameralı dronların kullanıldığını söyledi.

Yunanistan’da 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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