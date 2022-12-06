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Türkiye’de asgari ücretli sayısı kaç? Bakan Bilgin açıkladı

Türkiye’de sık sık tartışma konusu olan asgari ücretli çalışan sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 15:47
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye’deki asgari ücretli sayısını açıkladı

Türkiye’de asgari ücretli sayısı kaç? Bakan Bilgin açıkladı
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“Asgari ücret temel ücret oldu” eleştirilerine cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim." dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2020 yılında kayıtlı çalışan işçilerin yüzde 42’si asgari ücret aldı.

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