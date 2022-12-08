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EYT’de yaş sınırıyla ilgili Bakan Bilgin’den açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırına ilişkin Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklama yapacağını dile getirdi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 11:58
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT’de yaş sınırıyla ilgili açıklama

EYT’de yaş sınırıyla ilgili Bakan Bilgin’den açıklama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’de yaş sınırıyla ilgili soruya, “Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle bir araya gelmişti.

EYT için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı getirileceği iddiası gündemdeyken Bakan Bilgin bugünkü açıklamasında bütçe görüşmelerinde konuya açıklık getireceğini ifade etti.

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