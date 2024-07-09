Çalıştığı esnada kafasına demir saplandı

Öğle saatlerinde İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nde meydana gelen olayda, kampüsün içerisinde bulunan şantiye alanında Yılmaz Tarhan'ın (50) kafasına çalıştığı sırada yukarıdan demir düştü.

Demir Tarhan'ın kafasına ok gibi saplandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinin ardından Tarhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, adamın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.