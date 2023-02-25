25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çalıştığı konut kiralama şirketindeki anahtarları kopyalayarak evleri soyan hırsız tutuklandı. O anlar kamerada

Çalıştığı konut kiralama şirketindeki anahtarları kopyalayarak evleri soyan hırsız tutuklandı. O anlar kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda daha önce çalıştığı konut kiralama şirketinde kopyaladığı anahtarlarla evlere girerek hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:53
Takip Et

Çalıştığı konut kiralama şirketindeki anahtarları kopyalayan hırsız tutuklandı

Çalıştığı konut kiralama şirketindeki anahtarları kopyalayarak evleri soyan hırsız tutuklandı. O anlar kamerada
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tomtom Mahallesinde evlere girerek hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemesinde, konut kiralama uygulaması üzerinden dairelerin kiralandığı ve kiralama şirketinin eski çalışanlarından H.Ö'nün işten ayrılmış olmasına rağmen şirketin kiraladığı başka evlere giderek kiracılarla ihtiyaç sorma bahanesiyle irtibat kurduğunu belirledi.



BİRÇOK EVE GİRMİŞ
H.Ö'nün güvenlik kameralarından hırsızlık amaçlı bir eve girdiğini belirleyen polis genişlettiği çalışmalarda bu kişinin daha önce çalıştığı iş yerinde birçok evin anahtarını çoğaltarak dairelere girdiğini saptadı.

Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, Eyüpsultan'da 23 Şubat'ta düzenlediği operasyonda zanlıyı yakaladı. Evindeki aramada şüphelinin başka dairelere girerek çalmış olduğu birçok ziynet eşyası, el çantaları ve kopyalanmış anahtarlar ele geçirildi.



SON SATTIKLARI 2 KOL SAATİ OLDU
Şüphelinin en son girdiği evden çaldığı 2 kol saatini sattığı Ü.T. isimli kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Bu kişilerden H.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe "evden hırsızlık" suçundan tutuklandı, Ü.T. hakkında ise "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
2
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
3
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
4
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
5
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
6
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
7
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Cehennem topuzu bitkisinin mucize faydaları
﻿Cehennem topuzu bitkisinin mucize faydaları
﻿Cehennem topuzu bitkisinin mucize faydaları
﻿Hasara deprem neden olduğu için sigortalar araçlara değer kaybı ödenmeyecekmiş
﻿Hasara deprem neden olduğu için sigortalar araçlara değer kaybı ödenmeyecekmiş
﻿Hasara deprem neden olduğu için sigortalar araçlara değer kaybı ödenmeyecekmiş
﻿Doğunun en soğuk şehri eksi 22'yi gördü
﻿Doğunun en soğuk şehri eksi 22'yi gördü
﻿Doğunun en soğuk şehri eksi 22'yi gördü
﻿Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.