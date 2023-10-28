Cam köprü parçalanınca turistler aşağı düştü

Endonezya’da camdan yapılan Geong Köprüsü’nün parçalanması nedeniyle bir turist hayatını kaybetti.

Cam köprü parçalanınca turistler aşağı düştü

Endonezya'da 9 metre yüksekliğindeki cam yürüyüş yolunda bir facia meydana geldi.

11 turist, Geong'da yürürken köprünün yapıldığı malzeme olan cam birden çatladı.

Çatlama sonucu iki turist yere düştü, diğer turistler de ani çöküş nedeniyle köprünün yanlarına doğru savruldu.

Facia sonunda yere düşen turistlerden bir kişi hayatını kaybetti.

Polis, köprünün güvenliğiyle ilgili şikayetleri görmezden geldiği iddiasıyla merkezin yönetimi hakkında soruşturma başlattı.

Endonezya basınında polisin yaptığı incelemede çok sayıda usulsüzlük tespit ettiği belirtildi. İddiaya göre camın kalınlığının en az 5 cm olması gerekirken bu köprüdeki kalınlık 1,2 cm.

Köprüyle ilgili standart denetimler dahi yapılmadığı belirtiliyor.

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