Cam silmek tarihe karışacak kendi kendini temizleyecek. İş yapmayı sevmeyenler havalara uçacak

İş yapmaktan üşenen kişilerin imdadına yine teknoloji yetişti. Hayatımızın her alanına girerek iş yükünü insanların omuzlarından alan ürünlere her gün yenileri ekleniyor.

Bunun son örneği ise cam silmeyi sonlandıracak. Genellikle kadınların onların ulaşamadığı noktalara da erkeklerin el atarak elinde bezle temizlik yapması tarihe karışıyor.

Almanya'daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekip yeni bir malzeme geliştirdi. Polimer bazlı mikro-fotonik çok fonksiyonlu metamateryal (PMMM) adını verdikleri malzeme, saç telinin 10'da biri kadar ince silikon piramitlerden oluşuyor.

Bu küçük piramitler hem ortam sıcaklığının düşmesine hem de malzemenin kendini temizlemesine olanak sağlıyor. Camın yerini alacak bu malzeme sayesinde cam silme işi de tarihe karışacak.

PMMM, Güneş ışığını cam gibi hapsetmek yerine ısıyı uzun dalgalar halindeki kızılötesi radyasyon şeklinde serbest bırakarak binanın içinin daha serin olmasını sağlıyor.

PMMM'nin kendini temizleme özelliğiyse lotus yapraklarındaki mekanizmaya benziyor. Bu bitkinin yapraklarındaki koni şeklindeki küçük yapılar sayesinde su damlacıkları toz ve kir parçacıklarını toplayarak damlıyor ve bu sayede bitkiyi temizliyor.

Yeni malzemedeki piramitler de yüzeye düşen suyun damlacıklar oluşturarak böyle bir temizlik yapmasını sağlıyor. Bu özellik, malzemenin bakımını kolaylaştırıp dayanıklılığını artırıyor.