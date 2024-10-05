Cam temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler

Nilgün Didar Tüt
Cam temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler

Cam temizliği, hem estetik hem de sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Uzman doktorlar, temiz camların evdeki hava kalitesini artırdığını ve dış etkenlerden koruyucu bir unsur oluşturduğunu belirtti.

Evin en önemli yerlerinden biri camlar. Dışarıdan ve içeriden her şeyin net olarak göründüğü bu bölge herkesin en hassas noktası. Bazı insanların camlarda oluşan ufak bir parmak izine dahi tahamülü yok.

Peki bu temizlik nasıl yapılmalı?

Öncelikle, temizleme işleminde kullanılan malzemelerin seçiminde özen gösterilmelidir. Kimyasal temizlik ürünleri yerine, doğal malzemelerle yapılacak temizliklerin sağlık açısından daha faydalı olduğunu vurgulayan Dr. Ahmet Yılmaz, "Amonyak gibi sert kimyasallar göz ve solunum yollarını tahriş edebilir. Sirke ve su karışımı gibi doğal alternatifler tercih edilmelidir" dedi.

Temizlik sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, alanın iyi havalandırılmasıdır. Temizleme işlemi sırasında oluşabilecek kimyasal buharların etkilerinden kaçınmak için pencerelerin açılması önerilmektedir. Ayrıca, temizlik yapmadan önce cam yüzeyin tozdan arındırılması, temizleme işleminin daha etkili olmasını sağlar.

Son olarak, camların temizliği sırasında dikkatli olunmalı ve kaygan zeminlerde kayma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Uzmanlar, temizlik sırasında kaymayan ayakkabılar giymenin önemine dikkat çekti.

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