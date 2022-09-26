Çamaşırlarınız kötü kokuyorsa sebebi makineniz olabilir! İşte çamaşırlarınızın güzel kokmasını sağlayacak yöntemler

Çamaşır makinesinden yüksek verim alabilmek için düzenli olarak onu temizlemek gerekiyor. Aksi hâlde çamaşırların kirleri makinede birikerek makinenin kötü kokmasına ve çamaşırları iyi yıkamamasına yol açıyor. Kimyasal temizleyicilere gerek duymadan evinizdeki doğal malzemelerle makinenizi tertemiz yapabilirsiniz. Kötü kokulu çamaşırların nedeni kirli çamaşır makinelerinin nasıl temizleneceğini detaylı olarak inceleyelim.

BEYAZ SİRKE VE LİMON TUZU

Çamaşır makinenizdeki tüm kireç ve artıkları temizlemek için beyaz sirke ve limon tuzu karışımı oldukça etkili.

- Bir kâsenin içinde üç kaşık limon tuzunu ve beyaz sirkeyi karıştırın.

- Limon tuzu tamamen eridikten sonra karışımı makinenin deterjan gözüne dökün.

- Son olarak çamaşır makinesini yüksek sıcaklıkta çalıştırın.

KARBONAT

Karbonat, çamaşır makinesini en iyi temizleyen yöntemlerden biri.

- Karışımı hazırlamak için büyük bir bardağın içine bir miktar karbonat dökün ve bardak dolana kadar beyaz sirkeyi ekleyin.

- İyice karıştırdıktan sonra karışımı makinenin iç kısmına veya deterjan bölmesine dökün.

- Sıcak ve kısa programda makineyi çalıştırın.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, çamaşır makinesinin kazanını ve lastik contasını temizlemek için oldukça etkili bir yöntem.

- Bir kabın içerisine eşit miktarda elma sirkesi ve su ekleyin.

- Temiz bir bezle makinenin iç kısmını iyice silin.

- İsterseniz karışımı makinenin iç kısmına döküp makineyi kısa programda çalıştırabilirsiniz.

LİMON

Çamaşır makinesindeki tüm kötü kokuları yok etmek için limonu da kullanabilirsiniz.

- Büyük bir limonu ortadan kesin. Kesik limonlarla çamaşır makinesinin iç kısmını, kapak kısmını ve lastiklerini silin.

- Son olarak deterjan bölmesini de sildikten sonra limonların kalan suyunu deterjan bölmesine sıkın.

- Üzerine bir ölçü toz deterjan ekleyin ve makineyi en kısa programda çalıştırın.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ

Makine tamamen boşken bulaşık makinesi tabletini makinenin kazanına bırakın. Ardından sıcak programda makineyi çalıştırın. Tertemiz çamaşır makinesine kavuşmak bu kadar kolay!