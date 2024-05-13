Son dakika... Yargıtay Başkanı yine seçilemedi. 36. turdan da sonuç çıkmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Yargıtay Başkanı yine seçilemedi. 36. turdan da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde, 36. turda da başkan seçilemedi. Muhsin Şentürk’ün adaylıktan çekilmesinin ardından kalan 2 aday, yine salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart günü bitmesi sebebiyle Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi amacıyla 25 Mart’ta başlayan seçimlerin 36. turunda da sonuç çıkmadı. Hiçbir adayın üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayamaması nedeniyle, Yargıtay Başkanlık seçimleri yarın 37’inci tur oylamasıyla devam edecek.

MUHSİN ŞENTÜRK ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, geçtiğimiz günlerde Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekilmişti. MHP tarafından desteklendiği ileri sürülen Şentürk, adaylıktan çekildiğini, "Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekildiğini, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadeleriyle açıklamıştı.

Şentürk'ün adaylıktan çekilmesinin ardından 36'ncı tur oylaması, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez arasında geçti.

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Yarın yapılacak olan seçimlerin 37. turunda, adayların başkan olarak seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.

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