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İnsanlar 1 trilyondan fazla kokuyu algılayabilir. Rockefeller Üniversitesi araştırdı

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda insan burnunun 10.000 farklı kokuyu algılayabildiği iddia edilmişti. Bu rakamların gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 17:41
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Rockefeller Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada insanların 1 trilyondan fazla kokuyu algılayabildiği ortaya çıktı

İnsanlar 1 trilyondan fazla kokuyu algılayabilir. Rockefeller Üniversitesi araştırdı
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Rockefeller Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre; algılayıp ayırt edebildiğimiz kokuların sayısının 1 trilyon civarında olduğunu iddia etmişti. Bilim insanları konuyla alakalı yaptıkları bir deneyde 26 kişinin her birine her defasında üç şişe verdi. Şişelerden ikisinin kokusu yüzde 100 aynıydı.

FARKLI KOKULAR SORULDU

Populer Science Türkçe tarafından yayınlanan araştırmada; katılımcılardan farklı olan kokuyu tespit etmeleri istendi. Fakat laboratuvar ortamında üretilen bu içeriklerin farklı olanı bile diğerleriyle yüzde 90 oranında benzeşiyor, geriye kalan yüzde 10’luk fark ise sadece ince nüanslar barındırıyordu. Birbirlerinden ayrılması imkansız gibi görünen bu kokular, 128 çeşit molekül kullanılarak oluşturuldu.

Testler her bir denek için yüzlerce kez tekrarlandı. Elde edilen sonuçlar ise koku duyumuzun şaşırtıcı oranda tutarlı ve gelişmiş olduğunu gösterdi.

Deneklerin hemen hemen hepsi, laboratuvarda bir araya getirilen bu içeriklerin yüksek oranda benzeşmesine aldırmadan farklı olanı ayırt etmeyi başardı. Ancak farkın ne olduğu sorulduğunda, bunu hiç de kolay tarif edemedikleri görüldü. Pek de şaşırtıcı bir durum değil çünkü kokuları algılasak bile, baskın biçimde üste çıkan aromayı çok iyi tanımıyorsak tarif edemiyoruz.

Araştırmada, şişelerin her birindeki toplam içeriği meydana getiren farklı kokuların tümünü ayırt edebildiğimiz de gösterilmiş.

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