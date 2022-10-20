Hafsanur Sancaktutan iç çamaşırlarını tutamadı. Çamaşırsız fotoğrafları seyredilme rekoru kırdı

Son Yaz dizisindeki performansıyla adını geniş bir kitleye duyuran Hafsanur Sancaktutan, Disney Plus'ta yayınlanan Buğra Gülsoy, Demet Özdemir ve Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı Dünyayla Benim Aramda' ki sahneleriyle adından söz ettiriyor.
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Rolünün gerektirdiklerini yaptığını söyleyen güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
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Dünyayla Benim Aramdaki dizisindeki kendi kendini tatmin etme sahnesi ve Buğra Gülsoy ile sevişme sahneleriyle gündem olan güzel oyuncu, 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs ve göbek dekolteli pozlarını paylaştı.