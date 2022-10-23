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Hafsanur Sancaktutan çok ses getiren 'O' sahne ile ilgili konuştu

Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki cinsel içerikli sahnesiyle ilgili yaptığı açıklamada "İlk defa böyle bir sahne çektim" dedi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 13:15
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Ünlü oyuncu oynadığı dizide çok ses getiren sahnesiyle ilgili konuştu

Hafsanur Sancaktutan çok ses getiren 'O' sahne ile ilgili konuştu
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Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda, yayınlandığı ilk günden beri dikkat çeken sahneleriyle adından söz ettiriyor.

"İLK DEFA BÖYLE BİR SAHNE ÇEKTİM"

Dizide Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın kendisini tatmin ettiği sahne de sosyal medyanın dilinde. Konuyla ilgili ilk kez konuşan genç oyuncu, "İlk defa böyle bir sahne çektim" dedi.

Daha önce benzer bir sahneyi Hülya Avşar'ın da oynadığı hatırlatılınca, "Evet 'Berlin Berlin' filmindeydi. Benim dizide takma adım da Berlin. Cuk oturmuş. Tesadüf mü, değil mi artık bilemem" karşılığını verdi.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazandı. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı. Güzel oyuncu şu sıralar Dünyayla Benim Aramda dizisinde canlandırdığı Sinem karakteriyle adından söz ettiriyor.

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