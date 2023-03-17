Camdaki Kız izleyicisi 71. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nalan ve Sedat boşanmasının ardından Nalan kendine yeni bir ev arayışına girer. Hayri ise hayatı ile ilgili gerçekleri Nalan'dan saklamaya devam etmektedir.

Muzo, Nalan'ı Hayri'den korumaya çalışırken Hayri'nin gerçek hayatını ve ailesini de öğrenir.

İntiharın eşiğine gelen Sedat'ı ise Cavit kurtarır.

Hayri'nin kendisini aldattığını düşünen Türkan, Hayri'den korktuğu için sesini çıkaramaz. Nalan ise hayatında yolunda giden tek şey olarak gördüğü bu ilişkinin gerçeklerini öğrenebilecek midir?

CAMDAKİ KIZ 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?