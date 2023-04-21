‘Camdaki Kız’dan ayrılıp Behzat Ç.'ye dahil oluyor. Sürpriz transfer

Editör: Özlem KIRAL

“Camdaki Kız” dizisi haziran ayında ekrana veda edecek. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin finali merak konusu…

Tansiyonun hiç düşmediği diziden ana kadroda bir ayrılık yaşanıyor. Son bölümde hastaneye yatan ve doktorların artık ümitlerin tükendiğini söylediği Gülcihan rolüne hayat veren Devrim Yakut projeye erken veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Devrim Yakut’un Camdaki Kız’dan sonra oynayacağı dizi de şimdiden belli… Usta oyuncu blutv için çekilen Ortaks Yapım imzalı “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” dizisinin 2. sezon ekibine katılacak. Devrim Yalçın’ın yöneteceği dizinin çekimlerinin mayıs ayında başlaması planlanıyor.

