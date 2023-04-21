‘Camdaki Kız’dan ayrılıp Behzat Ç.'ye dahil oluyor. Sürpriz transfer

Kanal D'nin 3 sezondur süren "Camdaki Kız" dizisi sezon sonu final yapacak. Usta oyuncu Devrim Yakut, “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” dizisinin 2. sezon ekibine katılacak.

‘Camdaki Kız’dan ayrılıp Behzat Ç.'ye dahil oluyor. Sürpriz transfer

Editör: Özlem KIRAL

“Camdaki Kız” dizisi haziran ayında ekrana veda edecek. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin finali merak konusu…

626f6b09e4bfdd087c5d6d7b.jpg

Tansiyonun hiç düşmediği diziden ana kadroda bir ayrılık yaşanıyor. Son bölümde hastaneye yatan ve doktorların artık ümitlerin tükendiğini söylediği Gülcihan rolüne hayat veren Devrim Yakut projeye erken veda edecek.

123456-1.png

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Devrim Yakut’un Camdaki Kız’dan sonra oynayacağı dizi de şimdiden belli… Usta oyuncu blutv için çekilen Ortaks Yapım imzalı “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” dizisinin 2. sezon ekibine katılacak. Devrim Yalçın’ın yöneteceği dizinin çekimlerinin mayıs ayında başlaması planlanıyor.

İlgili Haberler
Camdaki Kız 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan’ın eşini görenler şaştı kaldı! Güzelliğiyle dikkat çekti
Camdaki Kız 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı Ekonomi
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor Dünya
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor