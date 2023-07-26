Camiye baltalı saldırı girişiminde bulunan kişiye 8 yıl hapis

Kanada'da 2022 yılında bir camiye balta ve biber gazıyla saldırı girişiminde bulunan Mohammad Moiz Omar, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: AA
Camiye baltalı saldırı girişiminde bulunan kişiye 8 yıl hapis

Kanada’da Dar Al-Tevhid Camisi’ne biber gazı ve baltayla saldırmaya çalışan Mohammad Moiz Omar, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme tutanaklarında, Omar’ın “Müslümanlara karşı yoğun nefret” duyduğunu, “kitlesel zarar verme” ve “Müslümanları sindirme” amacıyla hareket ettiği ifade edildi.

Omar, 19 Mart 2022’de Mississauga kentindeki camide sabah namazı kılanlara biber gazı sıkıp baltayla saldırmak istemiş ancak cemaat tarafından engellenmişti. Cami İmamı İbrahim Hindy, yaptığı açıklamada, elinde biber gazı ve balta bulunan saldırganın, sabah namazına hazırlananlara zarar veremeden durdurulduğunu söylemişti.

Omar, 19 Temmuz’da "bedensel zarar verme niyetiyle zararlı madde kullanma", "silahlı saldırı" ve "dini mülke zarar verme" olmak üzere üç ayrı suçlamayı kabul etmişti. Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak yaklaşık 5 yıl daha cezaevinde kalacak olan Omar, cezasının yarısında şartlı tahliye için başvuru yapabilecek.

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