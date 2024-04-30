Can derdini unutup, yüz derdine düştü

Kazada kamyonette sıkışan yaralı, kurtarma çalışmaları sırasında sağlık ekiplerine "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu.

Y.I. idaresindeki hafif ticari araç, F.Ç. yönetimindeki kamyonun arkasına arkadan çarparak kazaya neden oldu. Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken, sağ ön koltuktaki yolcu C.Y.A. araç içinde sıkıştı. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen sağlık ve UMKE ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralının bilinci açık kalması için sağlık ekipleri tarafından sohbet edildiği sırada C.Y.A., "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu. Sağlık ekiplerinin küçük bir çizik olduğunu söylemesine rağmen C.Y.A. üzüntüsünü dile getirdi.

Yarım saat süren kurtarma çalışmaları sonucu C.Y.A. sıkıştığı yerden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü ve kamyonet sürücüsü ise ifadelerini almak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.