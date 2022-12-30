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Can Dündar arananlar listesine alındı

Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terörden arananlar’ listesine ‘gri’ kategoriden eklendi. Gri listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor. 

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 14:00
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Can Dündar, FETÖ kategorisinden terörden arananlar listesine alındı

Can Dündar arananlar listesine alındı
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İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Dündar’a 2015’te yayımlanan MİT TIR’ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar’ın mal varlıklarına el konmuştu.

Dündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Dündar’ı ‘gri’ kategoride ‘en çok arananlar’ listesine ekledi.(AA)

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