Can Kıraç kardeşi İnan Kıraç’ı ifşa etti! Rahmi Koç yurt dışından devreye girdi

Koç Holding’e uzun yıllar hizmet eden Can Kıraç, kardeşi İnan Kıraç'a sinirlenip, 23 Mart tarihinde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

“VEHBİ KOÇ’UN DAMADI OLMA SORUMLULUĞUNU TAŞIYAMADI”

“Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim” diyen Can Kıraç, “Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz.. Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, "karakter" göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi. İnan Kıraç'ı senden koparanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, "Koç kültürü" ile yaşamaya devam eden biri olarak esef ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Toygun Atilla’nın haberine göre Can Kıraç'ın “İnan Kıraç’ı senden koparanlar” diye başlayan cümlesiyle işaret ettiği isim, uzun yıllar boyunca Koç Holding'in muhasebe direktörlüğünü yapmış olan Emine Alangoya'ydı.

İddialara göre, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'a açtığı miras davasının arkasında da, evlatlıktan reddetmesinde de, Ayşe Kurt'un işten atılmasında da Emine Alangoya vardı.

RAHMİ KOÇ MÜDAHALE ETTİ

Elbette bu olayın artık sonlanmasını ve Kıraç ailesi üzerindeki fırtınanın dinmesini isteyenlerin başında ise Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç geliyor.

Rahmi Koç, yurt dışından telefon açarak her iki isimle de konuşmuş ve olaya şimdilik pansuman tedavisi yapmış.

Oluşan ortamdan rahatsızlık duyan Rahmi Koç, yakın zamanda Kıraç kardeşlerle bir araya gelerek, oluşan tatsız durumu ve bunun nedenlerini ortadan kaldıracağı konuşuluyor.