Can Kıraç kimdir nereli kaç yaşında?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Can Kıraç kimdir nereli kaç yaşında?

Koç Holding'in kurucularından iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi olan Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından "Can Kıraç kimdir, kaç yaşında öldü?" gibi sorular gündeme geldi. İşte tüm merak edilenler…

Can Kıraç kimdir?

Can Kıraç, 22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğdu. Çocukluğunu Eskişehir'de geçirdi ve 1946 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1950 yılında ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. 1949-50 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yaptı.

29 Ağustos 1950'de Ankara'da Koç Ticaret AŞ Otomobilcilik Şubesi'nde Bernar Nahum'un yanında çalışmaya başladı.1957 yılında Vehbi Koç'un ortağı olduğu İzmir'deki Egemak şirketine müdür yardımcısı olarak atandı ve 1958 yılında şirketin müdürü oldu. 1963 yılında Koç Holding'in kurucu ortakları arasında yer aldı ve 1968 yılında İstanbul'a dönerek holdingin Otomotiv Grubu'nda çalışmaya başladı.

1987-1993 yılları arasında Vehbi Koç Vakfı (VKV) İdare Heyeti üyeliği dahil olmak üzere Koç Holding'de çeşitli görevler üstlendi.

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