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Çanakçı SYDV geçici işçi alacak

Çanakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 geciçi personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 14:58
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Çanakçı SYDV geçici işçi alacak

Çanakçı SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'un ilanına göre; Çanakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 geciçi personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini yapmasına engel vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak

İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personel başvuru formu (online başvuru sırasında verilen form)

Nüfus Cüzdanı sureti

Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (teslim edilirken aslı gösterilecektir)

Geçerli KPSS P3 sınav sonuç belgesi

3 adet fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi)

Kendi el yazısı ile yazılmış öz geçmiş (A4 kağıdının önyüzünü geçmeyecek şekilde)

Askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti

Başvuru başlangıç tarihi itibariyle son 6 aydır Çanakçı ilçe sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair Nüfus Müdürlüğü'nden alınacak belge

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