Çanakkale açıklarında geri itilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 92 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale açıklarında geri itilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.

"TCSG-905" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-8" ve "TCSG-905" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan, İran ve Irak uyruklu 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya getirilen 92 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Son Haberler
Trabzon’da Arap emlakçı sıfır daireleri Arap alıcılar için tanıttı Güncel
Trabzon’da Arap emlakçı sıfır daireleri Arap alıcılar için tanıttı
Pendikspor Galatasaray'ın yıldızının peşinde Spor
Pendikspor Galatasaray'ın yıldızının peşinde
AVM'de dehşet. 1 kişi öldü konser iptal oldu Güncel
AVM'de dehşet. 1 kişi öldü konser iptal oldu
Mehmet Şimşek çözümü satmak da buldu... Hepsini satılığa çıkarıyor Ekonomi
Mehmet Şimşek çözümü satmak da buldu... Hepsini satılığa çıkarıyor
Süt otu annelerde süt kesilmesine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Süt otu annelerde süt kesilmesine iyi geliyor
Almanya’da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık seçiminden zaferle çıktı Dünya
Almanya’da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık seçiminden zaferle çıktı