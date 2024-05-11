Kenan Yıldız şoku

Muhammed Mirza Şeker
Kenan Yıldız şoku
Milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A'da oynanacak Salernitana maçında rahatsızlığından dolayı forma giyemeyecek.

Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, ligde oynayacakları Salernitana maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, geçen hafta midesinden rahatsızlanan Kenan Yıldız'ın bu hafta da oynayamayacağını ifade etti.

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Allegri, Kenan Yıldız için, 'Birkaç kilo kaybetti, iyileşiyor.' dedi.

Mide gribi geçiren milli futbolcu, geçen haftaki Roma maçında da yer almamıştı.

Diğer taraftan Allegri, Kenan Yıldız ve Federico Chiesa dışında hücum hattındaki diğer futbolcuların bir sorununun olmadığını açıkladı.

Allegri'nin sözleri şu şekilde;

"Chiesa toparlanıyor. Fiziksel olarak daha iyi bir duruma geldi. Geçtiğimiz aylarda yaşadığı zorlukların üstesinden geldi. Dusan Vlahovic, bu maçta oynarsa eminim belirleyici olacaktır. Chiesa ve Kenan Yıldız dışında hücumdaki diğer oyuncular iyi durumda."

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Juventus ile 27 maça çıkan 19 yaşındaki yıldız, 3 gol atma başarısı gösterdi.

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