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Çanakkale Ayvalık’ta icradan satılık tarla

T.C. Ayvalık İcra Dairesi tarafından Çanakkale Ayvacık'ta 5.091 m² tarla icradan satılacak.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 10:40
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Çanakkale Ayvalık’ta icradan satılık tarla

Çanakkale Ayvalık’ta icradan satılık tarla
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Çanakkale İl, Ayvacık İlçe, SÜLEYMANKÖY Mahalle/Köy, Acı Kuyu Mevkii Mevkii, 189 Ada, 1 Parsel, Satışa Konu Taşınmaz: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Süleymanköy Köyü 189 Ada 1 Parsel Dava konusu taşınmaz Süleymanköy Köyünün kuzeybatısında yer almakta ve köy yerleşim alanına kuş uçuşu yaklaşık 1800 metre mesafededir. Arazi tapuda ''Tarla'' vasfında olup, toplam yüzölçümü 5.091,64 m2 dir. Taşınmaz tam hisseli olarak Kenan Muharrem YILMAZ adına kayıtlıdır. Keşif günü itibariyle taşınmaz üzerinde ekili ya da dikili herhangi bir tarımsal ürün bulunmadığı, taşınmazın tarla olarak değerlendirildiği tespit edildi. Toprak yapısı kumlu-tınlı karakterli olup orta profillidir. Arazi eğimi ortalama %3-4 civarındadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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