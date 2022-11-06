6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa

T.C. Biga İcra Dairesi tarafından Çanakkale Biga'da 310 m² arsa icradan satılacak.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 14:03
Takip Et

Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa

Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa
+
Aa
-

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ ÇEŞMEALTI KÖYÜ KARGI ÇİFTLİĞİ MEVKİİ 334 ADA 6 PARSEL 310,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜBAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ "ARSA"VASFINDA OLAN TAŞINMAZ BORÇLU ADINA TAM HİSSE İLE KAYITLIDIR. TAŞINMAZ ÇEŞMEALTI KÖY MERKEZİNE KUŞ UÇUSU YAKLAŞIK 5,70 KM KUZEY DOĞUSUNDA YER ALMAKTADIR. TAŞINMAZIN PARSELASYON İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLUP VASFI ARSA OLARAK KAYITLIDIR. TAŞINMAZ KOMŞU PARSELLERİNDE VE YAKIN ÇEVRESİNDE YAPILAŞMA BAŞLAMIŞTIR FAKAT HALİ HAZIRDA KULLANIRVAZİYETTE HARHANGİ BİR YAPI BULUNMAMAKTADIR. BULUNDUĞUKONUMDA ALT YAPI HİZMETLERİNDEN FAYDALANMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. BELEDİYE İLE ŞİFAHEN YAPILAN GÖRÜŞMELERDE TAŞINMAZ PARSELİ İMAR ALANI İÇERİSİNDE KALMAKTADIR FAKAT BÖLGEDE ALT YAPI OLMADIĞINDAN DOLAYI İNŞAAT İZNİ VERİLMEMEKTEDİR. MEVCUT BÖLGEDE ALT YAPI HİZMETLERİNİN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU KOOPERATİF BÜNYESİNDE TAMAMLANACAĞI TAAHHÜDÜ BULUNMATADIR.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
1
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
2
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
3
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
5
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
6
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
7
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿Sivasspor'da Fenerbahçe maçında 3 eksik
﻿Sivasspor'da Fenerbahçe maçında 3 eksik
﻿Sivasspor'da Fenerbahçe maçında 3 eksik
﻿Van'da operasyon
﻿Van'da operasyon
﻿Van'da operasyon
﻿Nathan Redmond: Paramı alıp hiçbir şey yapmayabilirdim
﻿Nathan Redmond: Paramı alıp hiçbir şey yapmayabilirdim
﻿Nathan Redmond: Paramı alıp hiçbir şey yapmayabilirdim
﻿Beşiktaş'ın derbi gerçeği: Hasret büyüyor 
﻿Beşiktaş'ın derbi gerçeği: Hasret büyüyor 
﻿Beşiktaş'ın derbi gerçeği: Hasret büyüyor 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.