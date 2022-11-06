Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ ÇEŞMEALTI KÖYÜ KARGI ÇİFTLİĞİ MEVKİİ 334 ADA 6 PARSEL 310,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜBAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ "ARSA"VASFINDA OLAN TAŞINMAZ BORÇLU ADINA TAM HİSSE İLE KAYITLIDIR. TAŞINMAZ ÇEŞMEALTI KÖY MERKEZİNE KUŞ UÇUSU YAKLAŞIK 5,70 KM KUZEY DOĞUSUNDA YER ALMAKTADIR. TAŞINMAZIN PARSELASYON İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLUP VASFI ARSA OLARAK KAYITLIDIR. TAŞINMAZ KOMŞU PARSELLERİNDE VE YAKIN ÇEVRESİNDE YAPILAŞMA BAŞLAMIŞTIR FAKAT HALİ HAZIRDA KULLANIRVAZİYETTE HARHANGİ BİR YAPI BULUNMAMAKTADIR. BULUNDUĞUKONUMDA ALT YAPI HİZMETLERİNDEN FAYDALANMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. BELEDİYE İLE ŞİFAHEN YAPILAN GÖRÜŞMELERDE TAŞINMAZ PARSELİ İMAR ALANI İÇERİSİNDE KALMAKTADIR FAKAT BÖLGEDE ALT YAPI OLMADIĞINDAN DOLAYI İNŞAAT İZNİ VERİLMEMEKTEDİR. MEVCUT BÖLGEDE ALT YAPI HİZMETLERİNİN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU KOOPERATİF BÜNYESİNDE TAMAMLANACAĞI TAAHHÜDÜ BULUNMATADIR.
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